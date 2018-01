Schneeglöckchenporträts: Eine Handauflegerin erzählt

ROSEGG. Die Handauflegerin Krassimira Dimova liest am Freitag, 2. Februar um 19.30 Uhr in der Galerie Šikoronja, Galerieweg 5 aus ihrem Buch "Schneeglöckchenporträts".Es ist ein Buch vom Leben und Sterben. Es beschreibt auf literarische Art die unterschiedlichsten Lebens- und Leidenswege von ganz besonderen Menschen und berührt das Herz.Das Rahmenprogramm gestaltet Ivana Kampuš mit einer Lesung aus ihren Aphorismen mit musikalischer Begleitung von Špela und Marta Filipič.

Krassimira Dimova

Eintritt: Freiwillige SpendeKrassimira Dimova wurde im Jahre 1948 in Aprilzi, einem Dorf im Balkangebirge Bulgariens, geboren. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitete als Journalistin und Professorin für Deutsch und Literatur. Nach einem besonderen Ereignis erhielt sie heilende Kräfte in den Händen und nach langen Untersuchungen in bulgarischen Kliniken begann sie, als Handauflegerin zu arbeiten. Seit 25 Jahren lebt und arbeitet sie in Österreich. Aus gesundheitlichen Gründen hörte sie vor einem Jahr auf, als Handauflegerin zu arbeiten. Sie widmet ihre Kraft und Zeit dem karitativen Projekt in ihrem Dorf "Du bist nich allein", für das sie mehrere Auszeichnungen in Bulgarien und im Ausland erhielt.Nähere Informationen unter 0664/5123645 oder auf www.galerie-sikoronja.at.