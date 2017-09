Schreiben im Kloster - Volume 5

„Ein Rückblick“Vor dem Jahresende halten wir Rückschau. Schreibend blicken wir auf unser bisheriges Leben und machen uns dabei frei für ein kommendes Jahr oder eine neue Lebensphase. In einer 2-tägigen "Biografie Werkstatt" erhalten Sie viele wertvolle Anregungen, wie Sie sich etwas "von der Seele schreiben" können und Erinnerungen spannend und lebendig für Ihre Leser festhalten. Das Motto der Kursleiterin ist einfach: Jeder kann Schreiben! Die vorgestellten Schreibtipps sind manchmal unkonventionell, aber sehr effektiv. Die Schreibtrainerin Mag. Katharina Springer arbeitet am liebsten in der Kleingruppe, daher ist die Teilnehmeranzahl beschränkt – bitte rasch anmelden!Termin: Sa. 02.12.2017 bis So. 03.12.2017Zeiten:Sa. 09:00 bis 12:00 und 13:30 bis 18:00 UhrSo. 09:00 bis 14:00 Uhr

Leitung:Mag.ª Katharina Springer ist Kärntens erste Biografin. Die Autorin und Journalistin aus Klagenfurt hat nach dem Studium und der Arbeit bei zahlreichen Magazinen und Zeitungen eine Ausbildung im deutschen Biographiezentrum absolviert. Seit 2009 bietet sie spezielle Schreibwerkstätten zum Thema Biografie an. Sie zeigt ihren Schülern, wie sie selbst ihre Erinnerungen für die Nachwelt aufschreiben können.Kurskosten:€ 179,- pro PersonUnterkunftskosten:pro Person/Nacht mit Vollpension und allen AbgabenDoppelzimmer je nach Kategorie€ 53,30 bis € 66,30Einzelzimmer je nach Kategorie€ 62,30,80 bis € 70,30Anmeldung und Zimmerreservierung:Bis So. 26.11.2017Kloster WernbergTel. Nr.: +43 (0)4252/ 2216gaeste-bildungshaus@klosterwernberg.at