LIND OB VELDEN. In Kooperation mit der Gemeinde Velden, der Ortsgemeinschaft Lind ob Velden und dem Elternverein der Schule findet von Montag, 15. Mai bis Samstag, 20. Mai die SchulKulturWoche der Volksschule Lind ob Velden statt.Gestartet wird mit einem Tag unter dem Motto "Lesen/Sprachen/Sport und Bewegung" an dem Sie zahlreiche Sprach- und Bewegungsworkshops erwarten.Zur Unterhaltung wird um 14.30 Uhr im Turnsaal das Zirkusschauspiel "Einband, Blätter, Schrift" gezeigt, das gleichzeitig auch Vorbote für den Dienstag ist, der ganz im Zeichen von Theater, Kunst, Kultur und Tanz steht.





Zusätzliches Rahmenprogramm der Schulkulturwoche:

Den Abschluss am zweiten Tag, macht ein Vortrag um 18 Uhr in der Aula zum Thema "Heimische Lebensmittel - Was steht drauf? Was ist drin?"Genau so gesund geht es am Mittwoch weiter wenn u.a. Marcel Vanic in der Schulküche kocht.Beim Vortrag "Wir schaffen die Kindheit ab!", welcher um 18 Uhr im Turnsaal stattfindet, geht es um Helikoptereltern, Förderwahn und Tyrannenkinder.Am Donnerstag gibt es Kunst und Performance mit der LeseArtBox und Arnold Mettnitzer berichtet um 18 Uhr von "Unterricht als Erlebnisschule, kein Ort, der Leiden schafft, sondern ein Hort der Leidenschaft."Am Freitag ist der "Inklusionstag", der sich mit Begegnungskultur und Partnerschaften über die Grenzen beschäftigt. Thema ist an diesem Tag die Familie unter dem Motto "Spiel, Rede, Lese, Sing mit mir...".Außerdem gibt es am Lindner Bauernmarkt Schmankerln aus der Region.Zum Abschluss findet am Samstag der "KLEE-Tag" (Kinder-Lehrer-Eltern-Erlebnis-Tag) mit zahlreichen Stationen und einer Wanderung durchs Dorf mit besichtigung der Sehenswürdigkeiten.Ausmalmotive aus dem Dorf – ( Tischsets mit Motiven aus dem Dorf )Schulkulturwoche – Menü ( die Dorfwirtshäuser bieten ein SchulKulturMenü an )Wir helfen älteren Menschen, hilfsbedürftigen… Besuch im Pflegeheim, Kindern arbeiten mit den Heiminsassen: singen, basteln, lesen, malen..Einbindung der Partnergemeinden Bled Gemona ( Treffen der Gemeinden )Die SchulKulturWoche ist mit Inhalten des VS Lehrplans befüllt. Sie soll zur Stärkung des ländlichen Raums beitragen und die Region rund um die Schule stärken. Die Bevölkerung und die Eltern sind im Sinne der Schulpartnerschaft stark in die SchulKulturWoche eingebunden.