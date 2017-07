„Servas & Namaste“ in Stockenboi

STOCKENBOI. Yoga kann jeder. Doch diese Kulisse ist einzigartig. Von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. August kommen die verrücktesten Yogis aus Indien, Frankreich, Deutschland und Österreich im Rahmen des "YogaDaceFestival 2017" an den Weissensee zum "woodstockenboi-Gelände" in der Naturarena, Stockenboi 23.Yoga, Dance, Nature – so der klingende Name des 3-tägigen internationalen Yogafestivals, das in der Naturarena Stockenboi am Weissensee stattfindet.

Organisatorin Ursula Effenberger aus Wien ist von der Naturkulisse begeistert.„Seen in Trinkwasserqualität und drei Tage Yoga- Musik- & Tanzworkshops an mystischen und energetischen Plätzen im Herzen Kärntens, einfach großartig!“ Eines der Highlights des kinderfreundlichen Yoga-Festivals ist das Konzert von Prem Joshua mit Band am Samstag um 20 Uhr!Karten und das detaillierte Programm findet ihr unter www.yogadancenature.at oder www.3xmedia.atInfos unter 0664/1240428 oder per Mail an office@3xmedia.at