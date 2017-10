"Shiva Šiva", ein Multimediakonzert des Frauenchors ROŽ

ST. JAKOB. »Pesmi o delu«,– den Arbeitsliedern der schottischen Weberinnen, italienischen Reisbäuerinnen, slowenischen PendlerInnen oder ArbeiterInnen in Wien, widmet sich der Frauenchor ROŽim Pfarrsaal St. Jakob. Ein Thema, das in Zeiten von Pensionsalteranhebung und Mindestsicherungskürzung aktueller kaum sein könnte und heute mehr Fragen aufwirft denn je.

In 17 Liedern aus verschiedenen kulturellen und sozialen Umgebungen und in vielen verschiedenen Sprachen wird eine Arbeitswelt besungen, die häufig viel heiterer klingt, als die Realität, die sich dahinter verbirgt.Wäsche waschen, Kleider nähen, Holz sammeln, Kisten stapeln, den Acker pflügen, im Bergwerk schuften – schwere Handarbeit, die nicht selten in Sklavenarbeit mündete (und bis heute existiert). Das Singen half nicht nur, Kräfte zu mobilisieren, sondern auch, die Truppe in Schach zu halten. Wo das Joch zu erdrücken drohte, mischten sich Klage und Protest in die Zeilen, erst im Geheimen, dann offene Revolte.Wer sich heute für oder gegen seine Arbeit einstimmen will, muss zu anderen Mitteln greifen. Es gibt keine Lieder, die uns den Takt vorgeben. Moderne Arbeit lädt nicht mehr zum Singen ein. Ein Kanon im Großraumbüro? Kontraproduktiv. Ein jeder tüftelt für sich allein. Doch leichter geht sie dadurch auch nicht von der Hand.Ist leichte Arbeit keine Arbeit? Darf, wer nicht arbeiten kann, auch essen? Waren Adam und Eva arbeitslos, bevor sie aus dem Paradies vertrieben wurden? Was bliebe übrig von der Arbeit, wäre sie nicht an monetären Lohnerwerb gekoppelt? Wird Arbeit erst zur Arbeit durch den Zwang?In einer globalisierten Welt, in der das Geld verfällt und bis zur Unkenntlichkeit entstellt als virtuelles Kapital um den Erdball saust, um jenes Spiel am Laufen zu halten, das mit purer Spekulation betrieben uns als Leistungsshow verkauft wird, in dieser Scheinwelt, in der Milliarden um ihr Brot betrogen werden, hat unsere Vorstellung von Arbeit ausgedient.Solche Gedanken finden neben den Liedern ihren eigenen Platz, eingebettet in audio-visuell verstörende Zwischenräume, stimmen ein, leiten über, reißen auf ohne letztgültige Antworten anzubieten.Diese muss, kann, darf das Publikum selber suchen und bestenfalls – im Anschluss an das titelgebende Abschlusslied (ein Auftragswerk) Shiva Šiva dieses Multimediakonzerts – bei Speis und Trank in geselligem Austausch auch finden.Das Konzert "Shiva Šiva" wurde von der Sektion für Kunst und Kultur im Bundeskanzleramt im Rahmen des Projektes zusammen:wachsen – Kunst und Integration gefördert.Weitere Vorstellungen: Sa 4.11. um 20 Uhr & So 5.11. um 15 UhrKartenreservierung: 0680/13 321 12.