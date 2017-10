"Sold my Soul" live im Bluesiana

SOLD my SOUL: rockig – bluesig – groogic – soulig

VELDEN.gastiert der Tiroler Weltklasse-Schlagzeuger Werner Groisz mit "Sold my Soul", einem seiner aktuellen Musikprojekte, in der Franzosenallee 9.Zu dem Trio gehören die beiden Kärntner Musiker Markus Wutte (Gesang, Gitarre) und Gernot Pansi (Bass)."Sold my Soul" ist eine hochkarätige Band rund um die österreichische Drummer-Ikone Werner Groisz, der als Drummer, Produzent und Musical Director seit Jahren für internationale Top-Acts von Al Martino (USA), Nadine Beiler (European Song Contest), die legendären Les Humphries Singers bis zu DSDS-Star Daniele Negroni (um nur einige zu nennen) arbeitet.

Mit dem Kärntner Gernot Pansi, einem der groovigsten Bassisten Österreichs, und dem erfolgreichen Kärntner Singer-Songwriter, Produzenten und Gitarristen Markus Wutte treffen hier drei Musiker aufeinander, die durch ihre Individualität dem Musikprojekt "Sold my Soul" ihr ganz persönliches Feeling einhauchen – rockig, bluesig, groovig, soulig. Vom Repertoire des Trios ist manches mehr, anderes weniger bekannt, aber stets hörenswert.Karten: EUR 20,- im VVK, EUR 25 an der AK, für KelagPlusClub-Mitglieder EUR 17,- und für Studenten EUR 15,-Nähere Informationen & Karten auf www.bluesiana.net.