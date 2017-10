Feldpannalpe: Rieserhütte |

FELD AM SEE. Genießen Sie am Samstag, 14. und Sonntag, 15. Oktober oder am Samstag, 21. und Sonntag, 22. Oktober ein kulinarisches Highlight mit einem deftigen Speck- und Wurstschmaus in der sonnigen Rieserhütte auf der Feldpannalpe Feld am See.



Reservierung unter 0664/2530483



Familie Kohlweiß freut sich auf Ihren Besuch!