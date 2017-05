Stammtisch für eine andere Kultur des Wirtschaftens

FINKENSTEIN. Regionales, authentisches und nachhaltiges Wirtschaften können Nahrung für Unternehmen und die Gesellschaft bieten. Der Kulturverein Kulturgarten Aichwaldsee, die "Lebensweise" und das Wirtshaus UMADUM präsentieren einen neuen lokalen Treffpunkt für den Austausch von Wirtschaftstreibenden und Interessierten aus der Region: Unter dem Titel "Eine neue Kultur des Wirtschaftens" gibt es monatliche Stammtische jeweils montags um 19 Uhr im Wirtshaus UMADUM am Aichwaldsee.

Gestartet wird am Mittwoch, 24. April mit dem Thema "Kann eine Bank die Welt besser machen?" mit Ingun Kluppenegger, Koordinatorin der Regionlagruppe Kärnten der "Bank für Gemeinwohl". Interessierte sind herzlich eingeladen!Weitere Termine und Themen: am 22.5. "Kooperation statt Konkurrenz", am 26.6. "wirtschaftliche Pioniere", am 31.8. "Achtsamkeit", am 23.10. "Betriebliche Gesundheitsförderung", am 20.11. "Lernen von den Alten" und am 11.12. "Nachhaltige Mobilität"Nähere Informationen erhalten Sie unter 0699/17181874.