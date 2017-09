Stöbern am großen Globo-Flohmarkt

AT

, St. Peter 38 , 9184 St. Jakob im Rosental AT

Globo-Gelände , St. Peter 38 , 9184 St. Jakob im Rosental AT

ST. JAKOB. Am Samstag, 7. Oktober ist es endlich wieder soweit! Von 8 bis 14 Uhr wird auf das Globo Gelände in St. Peter 38 zum großen Globo Flohmarkt geladen.



Von Leuchten über Möbel und vieles mehr - an den Ständen gibt es viel zu entdecken und vielleicht finden auch Sie ein Stück das Ihnen gefällt.



Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 04253/32050.



Näheres über Globo finden Sie auf der Homepage unter www.glob-lightning.com.



Kommen Sie vorbei und verbringen Sie einen gemütlichen Vormittag beim Stöbern!