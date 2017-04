Auch heuer spielt für Sie die Theatergruppe der Landjugend Thörl-Maglern das Theater "Millionen im Heu" von Hans Gnant, Lustspiel in 3 Akten. Premiere ist am Samstag, dem 22. April, um 20 Uhr im FF-Haus Thörl-Maglern.

Termine Samstag, 22.04.2017 um 20:00 Uhr

Sonntag, 23.04.2017 um 17:00 Uhr

Freitag, 28.04.2017 um 19:00 Uhr mit anschließendem Tanz in den Mai

Inhalt Familie Brenner hat ihren Bauernhof direkt neben der Autobahn, sie erleben somit jedes Jahr zu Beginn der Urlaubszeit den Stau. Resi, die Bäurin, kommt auf die Idee, dass sich ihr Mann als Knecht und sie sich als Wirtschaft ausgeben könne, damit sie von den Urlaubern, welche aufgrund des Staus zum Hof kommen, für die verlangten Gefälligkeiten Geld kassieren können. Alois Brenner bewährt sich als praktischer Helfer bei kleinen Autopannen und gerät dabei einer attraktiven Urlauberin ins Netz. Seine arme Frau muss dabei tatenlos zusehen, um das Spiel nicht zu verraten.

Zufällig findet eine andere Urlauberin die versteckte Beute eines Bankraubes in der Scheune. Es ergeben sich nun eine Reihe von Verwechslung und falscher Beschuldigungen. Ob sich wohl alles wieder zum Guten wenden wird?