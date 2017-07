, Kirchenpl. 1 , 9544 Feld am See AT

FELD AM SEE. Am Sonntag, 30. Juli lädt der Tourismusverband Feld am See um 10.30 Uhr zu einem Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Feld am See am Kirchenplatz.



Alle Gäste und Einheimische sind herzlichst eingeladen.



Für Speis´und Trank ist bestens gesorgt.



Nähere Informationen unter 04246/2273.