US Car & Jeep Treffen am Faaker See

FAAK AM SEE. Staunen ist erlaubt wenn sich das Gelände der Harley-Village vom Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Juli zum Mekka für alle Liebhaber amerikanischer Autos und gutem Essen verwandelt.



Am Areal des "Harley-Village" findet heuer das 2. US Car & Jeep Treffen, Hand in Hand mit dem 2. Street Food Market, am Faaker See statt.



Der Street Food Market stellt die kulinarische Vereinigung aller internationalen Trends der letzten Jahre im Bereich Erlebnisgastronomie dar. Die amerikanischen Autos und Musik werden dieses Ambiente noch verschönern.

Mit diesem Treffen am Faaker See bringen wir ein Fest für alle Sinne, bei dem wir einen kulinarischen Ausblick, aber auch das Way of Life, zeigen wollen!



Programm am Freitag:

Vormittag Aufbau (bis 12 Uhr sollte alles abgeschlossen sein).

Ab 13 Uhr Einfahrt ins Gelände „Harley-Village" möglich. Einfahrt nur über Anmeldezelt möglich!!

Nachmittag Fahrzeug Vorstellungen durch Leo.

15 Uhr Eröffnung Street Food Market Gelände.

Ab ca. 19 Uhr „Friday Night Cruising„ um den Faaker See.

Ab 20 Uhr LIVE Band “STRIKE" im Festzelt.

2 Uhr Sperrstunde



Programm am Samstag:

Ab 10 Uhr Einfahrt ins Gelände möglich.

Fahrzeug Vorstellungen durch Leo den ganzen Tag.

11 Uhr Eröffnung Street Food Market Gelände

13 Ubr Aufstellung zur 3 Seen Tour (Faaker See, Wörthersee, Ossiachersee). Rückkehr ca. 16 Uhr.

18 Uhr Modeschau für Vintage und Rock Bekleidung im Festzelt.

19:30 Uhr LIVE Band „Chris Kay and the B. Jeans“

Während der Musik Pausen findet der “Rockabella Contest” statt.

2 Sperrstunde



Programm am Sonntag:

Ab 10 Uhr Einfahrt ins Gelände möglich.

Fahrzeug Vorstellungen durch Leo den ganzen Tag.

11 Uhr Eröffnung Street Food Market Gelände

14 Uhr Rock'n Roll Vorführung im Festzelt.

Anschließend Modeschau für Vintage und Rock Bekleidung.

15 Uhr Fahrzeugprämierungen durch Leo.

Anschließend gemütliches Ausklingen bis 20 Uhr.



Die ganzen Tage gibt es Kinderbetreuung.

Es gibt Verkaufsstände von Firmen die alles Mögliche anbieten.

Es gibt einen Barber der alles für den Mann macht.

Es gibt Zelte wo US Cars ausgestellt sind.

Es gibt ein Event Zelt zum Party machen.



Nähere Infos auf Facebook.