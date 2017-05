VELDEN. Zlof Weddings veranstalten am Samstag, 20. Mai von 13 bis 19 Urh den „Beauty day for women and men“ im Falkensteiner Schlosshotel Velden, Schlosspark 1.Mit dabei sind nicht nur tolle Aussteller mi vielen Ideen rund um das Thema Hochzeit, sondern auch Künstler wie Baghira, DJ & Producer El Presidente, BS uvm.Der Eintritt ist frei!

Nähere Informationen unter 04274/52000-5365