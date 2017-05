Zaunringbraten auf der Feldpannalm

FELD AM SEE. Bereits zum 28. mal wird am Samstag, 27. Mai ab 10 Uhr zum Zaunring Braten auf der Feldpannalm in Feld am See/Region Bad Kleinkirchheim, inmitten der Kärntner Nockberge, geladen, wo alljährlich uralte Arbeitsweisen des bergbäuerlichen Alltags zu neuem Leben erweckt und der Bevölkerung präsentiert werden.Bis vor 50 Jahren waren anspruchsvolle handwerkliche Künste wie Zaunringbraten, Filzen oder das Besenbinden noch fester Bestandteil des bergbäuerlichen Jahresablaufes. Um diese uralten Arbeitsweisen auch künftigen Generationen zu bewahren, wurde vor 27 Jahren das in Kärnten einzigartige Kärntner Zaunringbraten im Rahmen eines Almfestes inszeniert. Dabei werden traditionelle Werkzeuge und Geräte für bäuerliche Arbeiten, für den Holztransport und die Holzbearbeitung von Bergbäuerinnen und -bauern sowie von Jägern und Holzknechten in Originalkleidung authentisch verwendet und gezeigt.

Beim regionaltypischen Zaunring Braten werden besondere Fichtenäste (mit`n Mai drin) „gestriefelt“, über offenem Feuer „gebraten“ (erhitzt) und von Hand zu einem Ring geformt, mit dem ein Musterzaun ohne die heute üblichen Hilfsmittel wie Nägel oder Schrauben errichtet wird.Weitere traditionelle Arbeiten, die beim Almfest bestaunt werden können: Brunntrog Hacken – Mit einer Spezialhacke werden aus Lärchenstämmen Brunnentröge ausgehackt. Diese finden heute Verwendung als Blumentröge und Brunnen. Brunnrohr Bohren – Mit einem langen Bohrer werden schlanke, vier Meter lange Lärchenstämme entlang des Kerns ausgebohrt. Verbunden mit aus Holz gefertigten Zwischenstücken dienten diese Brunnrohre über Jahrzehnte als Hauswasserleitung. Filzen – Schafwolle wird verfilzt und mit Wasser zu Gebrauchsgegenständen wie Bekleidung, Taschen etc. geformt und komplettiert. Besenbinden – Aus Birkenreisig werden sogenannte Reißbesen gebunden.Nach dem Einmarsch der Geistlichkeit, den Ehrengästen, den Jägern, der Bergbauern mit Geräten und Tieren, der Kapelle, Tanzgruppen, Schuhplattler und Sänger findet um 10.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst mit der Trachtenkapelle Feld am See statt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Besonders hervorzuheben ist die Original Gegentaler Frigga, eine spezielle Holzknechtkost aus Speck, Käse und Eiern. Weitere Programmpunkte: Kindersportwettbewerb, Streichelzoo, Zugsäge-Wettschneiden, Auftritt der Kinder- und Jugendvolkstanzgruppe Feld am See, Wahl zum Jauchzerkönig 2017, musikalische Unterhaltung uvm. Eintritt frei, keine Maut!Nähere Informationen erhalten Sie im Tourismusbüro Feld am See unter 04246/2273 und beim Brauchtumsverein Feldpannalm unter 0664/4128467 .Ersatztermin ist Sonntag, 28. Mai