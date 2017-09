26. Wernberger Gesundheitstage

WERNBERG. Von Samstag, 7. bis Sonntag, 8. Oktober dreht sich bei den Gesundheitstagen im Kloster Wernberg alles um das Thema "Wirbelsäule - bewegt, die Stütze unseres Körpers".Es erwarten Sie zahlreiche Gesundheitschecks wie Wirbelsäulenalyse, Muskelfunktions- und Koordinationstests, HRV-Messung, Dorn-Breuss Behandlung, Gelenkskorrekturen, Blutzucker- und Blutdruckmessung uvm.Beim Ponyreiten am Samstag von 11-14 Uhr und am Sonntag von 10-13 Uhr, informieren Sie Julia Müller und Denise Schebot gerne zur Hippotherapie.

Außerdem wartet eine Schuh- und Laufschuhberatung auf Sie.Ganztägig werden Gerichte aus der "Natur- und Klosterküche" serviert.Mit einem gesunden Getreide-Gemüsefrühstück aus der Natur- und Klosterküche mit Tici Kaspar und Markus Tschemernig, Küchenchef Kloster Wernberg, beginnt der Samstag um 9 Uhr. Anmeldung unter 04252/2216.Frisch gestärkt folgt die offizielle Eröffnung um 11 Uhr durch Adam Müller mit musikalischer Umrahmung durch "Young OisterniX" und Impulsvortrag "gesund und glücklich" mit Christian Stromberger.Um 13 Uhr kochen Sie gemeinsam mit Tici Kaspar heimischen Fisch aus der Wernberger Drauschleife und um 15 Uhr vegane Herbstküche.Außderdem erwarten Sie Vorträge zum Thema "Akupunktur bei Schmerzen in der Wirbelsäule" mit Markus Zoppoth, "Haltungsschwächen der Wirbelsäule und ihre Auswirkungen" mit Joachim Rieger und "Schritt für Schritt zur Schmerzfreiheit" mit Willibald Jurtin.Am Sonntag startet der Tag mit der Heiligen Messe in der Klosterkirche um 9 Uhr mit anschließender Kinderfahrzeugsegnung.Acuh das gemeinsame Kochen mit Tici Kaspar darf an diesem Tag nicht fehlen. Um 10.15 Uhr steht wieder heimischer Fisch aus der Wernberger Drauschleife, um 13 Uhr vegetarische Küche und um 15 Uhr Wild von den Ossiacher Tauern am Programm.Mit Vorträgen zum Thema "Wirbelsäulen OP" mit Adnan Dzino, "Wirbelsäule der Kinder" mit Andrea Brugger und "Wirbelsäule aus internistischer Sicht" mit Elisabeth Mairitsch erfahren Sie an diesem Tag viel Wissenswertes.Beim anschließenden "Runden Tisch" bitten die Experten zum Gespräch.Danach folgt die Verlosung des Gewinnspiels.Besuchen Sie auch den Klostermarkt mit Bauern und Produzenten aus der Region (im Zelt, bei jedem Wetter) und den Klosterflohmarkt von 13-19 Uhr.