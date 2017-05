Benefizvortrag des Lions Club Drautal

Dein Schwung zum privaten und beruflichen Erfolg

PATERNION. Am Donnerstag, 18. Mai um 19.30 Uhr (Einlass bereits um 18.30 Uhr) lädt der Lions Club Drautal zum Benefizvortrag "Das Slalom Prinzip - Dein Schwung zum privaten und beruflichen Erfolg" von Claudia Strobl in den Götzstadel. Als Musikalischer Spezial Act wird "Why cry Johnny" erwartet.Die Expertin für Erfolg und Persönlichkeit Claudia Strobl weiß nicht nur, wovon sie spricht, sie lebt es auch vor: Seit über 20 Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der Psychologie des Erfolgs und den Gesetzen des Lebens. Ihre eigenen Erfahrungen als langjährige Leistungssportlerin in der Österreichischen Nationalmannschaft Ski Alpin, Weltcupsiegerin und erfolgreiche Unternehmerin sprechen für ihre Authentizität und Glaubwürdigkeit.Ein fesselnder Vortrag, gespickt mit erkenntnisreichen Einblicken in mentale Einstellungen und das Training von Spitzensportler*innen sowie spannenden Wettkampfsituationen des Alpinen Skirennsports.

Mentale Strategien, Erfolgsprinzipien und persönliche Erkenntnisse aus ihrer Lebensschule Spitzensport für Menschen, die ein Leben voller Vitalität, Ausgeglichenheit und Erfolg führen wollen.Eintritt: EUR 15,- freie Platzwahl, EUR 20,- reservierter Sitzplatz.Kartenvorverkauf: BAWAG P.S.K Feistritz/Drau, ADEG Winkler Feffernitz und den Drautaler Lions oder per E-Mail an drautal@lions.at.Für das leiliche Wohl ist bestens gesorgt.Mit dem Reinerlös wird der Lions Club Drautal eine Familie in der Region unterstützen und den Drautaler Lions Soforthilfetop aufstocken.