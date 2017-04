Naturkosmetik mit Efeu, Löwenzahn & Co

EINÖDE. Am Mittwoch, 3. Mai, 16.30-20 Uhr und Donnerstag, 4. Mai, 16.30-20 Uhr veranstaltet Claudia Oman im Saison-Naturkosmetik & Mehr, Bethausweg 2 einen 2-Teiligen Workshop zum Thema "Naturkosmetik mit Efeu, Löwenzahn & Co".



Lernen Sie u.a. wie Sie ein durchblutungsförderndes Massageöl mit Zinnkraut und pflegendem Löwenzahn, unterstützt mit ätherischen Ölen herstellen und fertigen Sie neben einer feuchtigkeitsspendenden und pflegenden Löwenzahnsalbe mit Kakaobutter für Ihre "Sommerfüße", eine pflegende Körpercreme gegen Cellulite mit Efeu, Löwenzahn und Ackerschachtelhalm uvm her.



Anmeldung unter 0676 3063063, www.saison-co.at oder office@saison-co.at