Ein Jubiläum für den Humor

24.09.2018, 08:59 Uhr

Das Humorfestival in Velden ist seit zehn Jahren ein Fixpunkt für alle, die gerne lachen.

VELDEN (ak). Heute füllen sie Hallen, aber als Paul Pizzera 2012 zu Gast beim Humorfestival in Velden war, war Otto Jaus noch weit weg. Nationale und Internationale Humorkünstler gastierten seit zehn Jahren beim Humorfestival in Velden. Nicht immer Stars, aber solche, die durchaus das Können dazu hatten. Ein buntes Programm begleitete die Besucher auch bei der Jubiläumsausgabe im Casineum Velden. Wie schon in den letzten Jahren von Julia Sobieszek, Jürgen Gschiel und Christian Hölbling, der als "Helfried" durch die Abende führte, organisiert.