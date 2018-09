European Bike Week 2018 am Faaker See!

09.09.2018, 23:57 Uhr

Laut der Polizei gab es nur fünf Führerscheinabnahmen wegen Alkohol am Steuer. Rund 100 Organmandate wurden ausgestellt und 17 Fahrzeuglenker davon angezeigt.Die Teilnehmer/innen der Veranstaltung, waren laut Polizeibericht sehr diszipliniert.Bei fünf Verkehrsunfällen haben sich fünf Menschen verletzt und es wurden 2 Motorräder entwendet.Aus polizeilicher Sicht, war die 21. European Bike Week mit ungefähr 120.000 Besucherlnnen insgesamt sehr ruhig.

Bei der großen Harley Parade am Samstag brummten 40 Minuten lang die glänzenden Motorräder an den vielen Zaungästen vorüber. Jeder begeisterte Harley-Davidson Fan, kennt den typischen Auspuff Sound einer Harley. Eine Harley-Davidson hat Kultstatus, jeder würde sich eine Harley kaufen, wenn "man" das nötige Kleingeld auf der hohen Kante hätte. Die Einzigartigkeit ist immer wieder das Hauptargument, warum sich so viele Motorradfahrer/innen eine Harley kaufen und so lebt der Mythos immer weiter.