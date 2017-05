Auf ein Neues - aber diesmal ohne Regen!

Schlosshofsingen – Gemischter Chor Rosegg

Der Gemischte Chor Rosegg lädt Sie alle recht herzlich zum Schlosshofsingen am Freitag, den 7. Juli 2017 um 20 Uhr, an der Südseite von Schloss Rosegg (bei Regen in der Pfarrkirche Rosegg), ein.Der „MGV Lesachtal“ und das Musikensemble „Die Halbwilden“ werden dieses Konzert mitgestalten.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!