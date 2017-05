Altpapier ist ein wichtiger Rohstoff

04.05.2017, 08:00 Uhr

Altpapier ist keineswegs Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff, der wiederverwertet wird.

FEISTRITZ a. d. Drau/VILLACH (ak). Geht es um das Sammeln von Altpapier, so hätten sich die Kärntner einen Weltmeistertitel verdient. Mittels Holsystem bei Firmenkunden und privaten Haushalten wird der wertvolle Rohstoff Altpapier eingesammelt. Besonders die ab Haus-Abholung hat sich in den letzten Jahren bestens bewährt.

Thermofloc Produktion

Das Familienunternehmen Peter Seppele Ges.m.b.H. ist Kärntens größter privater Abfallentsorger und wird in dritter Generation von Peter Seppele erfolgreich geleitet. Seit 1996 wird am Standort in Feistritz an der Drau der Rohstoff Altpapier aber nicht nur gesammelt und an die Industrie verkauft, sondern auch selbst wiederverwertet.Aus sortenreinem Papier von Tageszeitungen wird der Zellulose-Dämmstoff "Thermofloc" produziert. Ein Dämmstoff, der mittels Einblasverfahren in Wände, Böden oder Dächer bei Neubauten oder Sanierungen eingesetzt wird.Dazu werden die Tagezeitungen im Schredder zerkleinert und anschließend in der Feinmühle zerfasert. Nach der Beimengung eines Imprägnierschutzes gegen Schimmelpilz, Ungeziefer und für den Brandschutz, wird der Dämmstoff Thermofloc gepresst, verpackt und mittlerweile in über 18 Länder exportiert.

Verantwortung zeigen

Wie wichtig dem Unternehmen die Wiederverwertung von Rohstoffen ist, zeigt auch der ARA4Kids Tag.„Mit diesem speziellen Aktionstag und unserem Stofftier "Mülli" wollen wir die Kinder für das Thema Müll und Mülltrennung sensibilisieren. Sie sind es auch, die dann zu Hause ihre Eltern darauf aufmerksam machen, wenn falsch getrennt wird”, erklärt Peter Seppele.

Wertvoller Rohstoff

„Pro Kopf sammeln wir im Jahr circa 80 Kilogramm Altpapier”, erklärt Martin Steinwender, Geschäftsführer der Papyrus Altpapierservice Handelsgesellschaft m.b.H. und Niederlassungsleiter in Villach-St.Magdalen. Das sind insgesamt 265.000 Kilogramm Altpapier pro Tag an fünf Tagen in der Woche.Störanteile im Altpapier wie Kunststoff, Holz oder Eisen halten sich erfreulicherweise in Grenzen und betragen nur circa ein Gewichtsprozent. Mit neuester Technologie wird das Altpapier direkt am Standort Villach aussortiert und kann so sortenrein für die Verwertung an die Papierindustrie geliefert werden. Theoretisch kann eine Papierfaser bis zu viermal wiederverwertet werden und das schont unsere Umwelt.