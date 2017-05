Buchsbaumzünsler ist im Vormarsch

09.05.2017, 08:13 Uhr

Wie Sie Ihren Buchsbaum vor dem Zünsler schützen können, erklärt Gärtner Felix Pichler-Koban.

VELDEN (ak). Weist der immergrüne Buchsbaum im Garten plötzlich kahle oder braune Stellen auf oder sogar schon dünne Gespinste, so ist der berüchtigte Buchsbaumzünsler am Werk. Der ostasiatische Kleinschmetterling ist in unseren Gärten ein gefürchteter Buchsbaum Schädling.„Man kann seinen Buchsbaum schützen, indem man vorbeugend ein biologisches Mittel mit einem speziellen Bacillus verwendet. Durch die Aufnahme erkrankt der Zünsler und stirbt ab”, erklärt Felix Pichler-Koban. Außerdem sollte man seinen Buchsbaum ständig auf kahle Stellen kontrollieren.Wer ihn jedoch schon verloren hat, kann als Ersatz die Pflanze "Ilex Dark Green" pflanzen. Sie ist dem Buchsbaum täuschend ähnlich, aber resistent gegen den Buchsbaumzünsler und andere typische Krankheiten.