Die Gailtaler Löwen sind 40 Jahre jung

03.10.2017, 17:00 Uhr

Im Jahre 1977 wurde der Lions Club Hermagor gegründet. Bis heute konnten 390.000 Euro an Unterstützungen übergeben werden.



Lions-Aktivitäten

HERMAGOR (ptiefli). Als am 3. Oktober 1977 unter Gründungspräsident Johann Flaschberger der Lions Club Hermagor aus der Taufe gehoben wurde, war es auch die Geburtsstunde für die Linderung von vielen Notsituationen in der Region. Der Lions Club Hermagor wurde Teil der großen Internationalen Lionsfamilien (46.000 Clubs und 1,4 Millionen Mitglieder).Die Gailtaler Löwen konnten seit ihrer Gründung 390.000 Euro als Hilfestellungen und Unterstützungen in der Region leisten. „Wir, die heutigen Lionsclubmitglieder, danken unseren Gründern für ihre damalige Initiative. So können wir heute in unserer Region, aber auch weltweit gemäß dem Lionsmotto persönlich, rasch und unbürokratisch dort helfen, wo dringender Bedarf ist“, sagt der oberste Gailtaler Löwen Präsident Günther Fian.Aktivitäten sind neben den 14-tägigen Meetings eine der wichtigsten Hauptaufgaben eines Lions-Serviceclubs (Wohltätigkeitsclub). So veranstaltete der LC Hermagor heuer bereits zum 40. Mal den Hermagorer Flohmarkt und ist in der Weihnachtszeit mit seinem Stand beim Weihnachts- und Adventsmarkt beliebter Treffpunkt in der Bezirkshauptstadt. „Ein großes Dankeschön allen unseren Gästen für ihr jährliches Kommen und unseren Sponsoren für ihre finanziellen Zuwendungen. Nur mit ihrer Unterstützung konnten wir unser fix eingerichtetes Activityprojekt – Unterstützung der Jugendfeuerwehr und der Musikvereine und Trachtenkapellen (Ankauf von Instrumenten) – auch umsetzen“, sagt Präsident Fian. Begangen wird das Jubiläum im Clubrahmen mit dem Gründungspatenclub LC Klagenfurt und dem italienischen Partnerclub (Jumelage) LC Cividale.

Zur SACHE:

Lions Club Hermagorwe serve/persönlich, rasch und unbürokratisch3. Oktober 1977Johann FlaschbergerGünther Fian (Präsident); Gerald Waldner (Vizepräsident); Adolf Winkler (Sekretär); Andreas Martin (Schatzmeister.), Erhard Eder (Past-Präsident) Franz Wiedenig jun. (2. Vizepräsident), Christian Warmuth (Clubmeister)43wurde von Melvin Jones 1917 gegründet