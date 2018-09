Enduro-Training für den Sport-Nachwuchs

18.09.2018, 18:30 Uhr

Eine Trainingseinheit mit Motorsportler Hans-Peter-Musil gab es für unseren Ski-Nachwuchs.

LANDSKRON (ak). Geschwindigkeit ist für die Schüler des Sport BORG in Spittal/Drau und den Nachwuchs des Kärntner Landesskiverbandes kein Problem, doch es kommt auch auf die Technik an.Aus diesem Grund organisierte das Alpine Leistungszentrum (ALZ) mit Stützpunkttrainer Jürgen Albel eine Trainingseinheit mit Motorsportler Hans-Peter Musil, der gemeinsam mit Mega Bike den jungen Sportlern die Enduro-Maschinen zur Verfügung stellte.„Endurofahren und der Skisport haben mehr gemeinsam, als man meint”, erklärt Jürgen Albel. Das Lesen des Geländes auf Spuren, Kurventechnik, Bewegungsabläufe und die koordinativen Fähigkeiten werden da wie dort gefordert.„Natürlich dient so ein Training auch dem Teambuilding und der Gruppendynamik. Ganz nebenbei ist es außerdem ein Hineinschnuppern in eine andere Sportart und ein lustiges Ereignis noch dazu”, sagt ALZ-Leiter Raimund Berger.Noch liegt der Trainings-Schwerpunkt im September beim Aufbau von Kondition. Bereits im Oktober geht das Training auf Schnee für die Sportler wieder los.