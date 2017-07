Fischfest 2017 - Die Kunsthandwerker

16.07.2017, 19:29 Uhr

Mit dabei waren dieses Jahr unter anderem : Lisis grüne Ecke [Elisabeth Pirker], ER-Design [Evelyn Rauter], Mit Liebe Handgemachtes [Sabine Janach], Luzy and Luke e.U. [Sabine Staber], Puschan kreativ GmbH [Eva-Maria Puschan] und KlangKling [Kurt Kostynski].Neben dem herkömmlichen Sortiment gab es natürlich auch zum Thema Fisch so einige Produkte zu bestaunen und erwerben wie z.B. Holzherzeln mit "fischigen" Sprüchen, Kinderbekleidung mit Fischmotiven, aber auch Schmuck aus Fischleder und mit Fischmotiven.Wenn auch es dieses Jahr rund um das Fischwetter wettertechnisch ein wenig düster aussah, hielt der Wettergott die Hand schützend über das Fischfest, das den krönenden Abschluss der 15.Fischgenusswoche bildete. Bis in den frühen Abend hinein zeigte die Sonne was sie kann und ließ die Besucher die Fischspezialitäten genießen und die kunsthandwerklichen Produkte der Aussteller bestaunen.Wir sagen Danke und freuen uns schon jetzt auf das Fischfest im Jahr 2018 !