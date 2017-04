Gemeinsam für die Umwelt

25.04.2017, 12:00 Uhr

Gemeinden luden ihre Bürger zu einer gemeinsamen Flurreinigung bei der Aktion "Frühjahrsputz" ein.

PATERNION, VILLACH (ak). Über die Initiative "Frühjahrsputz" vom ORF und der WOCHE waren alle Gemeindebürger unter dem Motto "Packen wir's an und machen wir Kärnten gemeinsam sauber!" eingeladen, gemeinsam eine Flurreinigung durchzuführen.

Laufend Flurreinigung

In der Gemeinde Paternion erwartete die Bevölkerung für die gemeinsame Flurreinigung eine ganze Scheibtruhe voll mit Müllsäcken.Nicht, dass es in der Gemeinde so viel Müll zum Sammeln gäbe, denn die Gemeindearbeiter führen bereits nach der Schneeschmelze Anfang März eine erste Flurreinigung durch. In zwei Gruppen reinigen vier Männer das zwanzig Kilometer lange Straßennetz vom achtlos weggeworfenen Müll.„Von Dosen, Plastikflaschen und Burgerverpackungen ist alles dabei. Das Straßenbankett muss oft als Müllplatz herhalten,” erzählt Mario Presinell vom Wirtschaftshof in Paternion.Über das Jahr verteilt kommen in der Gemeinde an die 30 Müllsäcke mit einem 150 Liter Volumen zusammen.

Kostenlose Entsorgung

Die Villacher Saubermacher beteiligten sich ebenfalls an der kärntenweiten Initiative.„Wir machen bei der Aktion gerne mit, weil wir bei den Menschen Bewusstsein schaffen wollen. Schön wäre es, wenn wir diese Initiativen nicht mehr benötigen würden, weil die Bürger von sich aus auf unsere Umwelt achten,” sagt Horst Niederbicher, Geschäftsführer beim Unternehmen Villacher Saubermacher.Mehr über die Initiative "Frühjahrsputz" lesen Sie auf den Seiten 34/35.