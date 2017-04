Kärntner sind Weltmeister!

20.04.2017, 17:00 Uhr

Altpapier ist keineswegs Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff.

ST.MAGDALEN (ak). Geht es um das Sammeln von Altpapier, so hätten sich die Kärntner einen Weltmeistertitel verdient.„Pro Kopf sammeln wir im Jahr circa 80 Kilogramm Altpapier,” erklärt Martin Steinwender, Geschäftsführer der Papyrus Altpapierservice Handelsgesellschaft m.b.H. und Niederlassungsleiter in Villach-St.Magdalen.Wertvoller RohstoffGesammelt wird das Altpapier bei privaten Haushalten mittels Hausabholung, bei Gemeinden, Gewerbebetrieben. Insgesamt kommen so 265.000 Kilogramm Altpapier pro Tag an fünf Tagen in der Woche zusammen.Störanteile im Altpapier wie Kunststoff, Holz oder Eisen halten sich erfreulicherweise in Grenzen und betragen nur circa ein Gewichtsprozent. Mit neuester Technologie wird das Altpapier direkt am Standort Villach aussortiert und kann so sortenrein für die Verwertung an die Papierindustrie geliefert werden. Theoretisch kann eine Papierfaser bis zu viermal wiederverwertet werden, was natürlich unsere Umwelt und die Ressourcen schont.

Papyrus-Gruppe:

Die Papyrus-Gruppe betreibt vier Standort in Österreich, Salzburg, Kapfenberg, Müllendorf und VillachDen Standort in Villach gibt es seit dem Jahr 1997Insgesamt werden 200 Mitarbeiter beschäftigt, am Standort Villach sind es 65 MitarbeiterAltpapier wird unterteilt in Druckmittel ohne Verpackung und schöne VerpackungZur Optimierung der Lieferung wird das Altpapier gepresst und verdichtetDie Papierindustrie gibt die Sortenlieferung von Altpapier vor, um es effizient wiederzuverwerten