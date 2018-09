Kreuzweg in Richtung Gailtaler Himmel

11.09.2018, 10:49 Uhr

Von der B100 ist diese Besonderheit in der Gailtaler Gemeinde fast nicht erkennbar. Doch wer das auf der Anhöhe gelegene Traditionsgasthaus Sole anfährt, bekommt einen Vorgeschmack auf den Kreuzweg.Das erste der restaurierten Heiligenhäuschen ist weder nummeriert, noch vergittert. Die anderen lassen mit ihren römischen Ziffern unterhalb des Dachs keinen Zweifel an der Reihenfolge. Die Bilder, die in bunten Farben den Leidensweg Jesu dokumentieren und zum Nachdenken oder beten anregen, haben ansonsten alle ein Schutzgitter.Es macht also Sinn, näher heranzutreten und mit Andacht den steilen Weg auf den Kalvarienberg zu absolvieren. Oben, bei der Nummer 14 angekommen, erhebt sich die Kalvarienbergkirche überraschend mächtig gen Himmel. Sie "bewacht" den katholischen Friedhof der Gemeinde St. Stefan.Der Pfarre St. Stefan an der Gail obliegt die Verwaltung des Friedhofes sowie der Kreuzwegstationen. Die Kalvarienbergkirche – auch Friedhofskapelle genannt – ist an die Gemeinde St. Stefan verpachtet und wird seit Jahrzehnten auch als Aufbahrungshalle verwendet.Bereits 2014 stellte die Gemeinde die Weichen für die Restaurierung des Kreuzwegs und der Friedhofskirche. Rund 21.000 Euro wurden nicht zuletzt durch Sammlungen und durch dir Pfarrgemeinde aufgebracht. 2015 übernahm die Gemeinde St. Stefan die Renovierung der Kirchenfassade.Am 1. Mai 2016 waren die Gemeindemitglieder dann zur feierlichen Eröffnung des wieder hergerichteten Kreuzwegs geladen. Da das Wetter den Gästen nicht hold war, entfiel der Kreuzweg an diesem Tag.