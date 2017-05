Maria Theresia lacht aus dem Müll

04.05.2017, 09:00 Uhr

Gesammelter Müll wurde zum Puzzle von Maria Theresia.

WERNBERG (ak). Durch den Naturschwerpunkt der Life Montessori Schule in Wernberg, bei dem der Unterricht auch im Wald stattfindet, wird das Thema Mülltrennen, -sammeln und -verwerten im Unterricht diskutiert. Alle neun Schulstufen, insgesamt 38 Schüler, haben in einer Flurreinigungsaktion den Wald und die weitere Umgebung von Müll gesäubert. Außerdem wurde zu Hause fleißig gesammelt, um beim Projekttag ein Abbild von Maria Theresia mit Müll zu bekleben und künstlerisch zu gestalten.„Die Kinder lieben diese altersübergreifenden Projekte. Hier haben die kleineren Kinder die Möglichkeit, von den Größeren zu lernen und sich helfen zu lassen,” erzählt Leiterin Anita Kramer.Außerdem dient das Puzzle von Maria Theresia in der Secundaria gleich als Überleitung zum nächsten großen Thema im Unterricht.