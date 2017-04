Ökumenische Dreibergewanderung nach Arriach

30.04.2017, 21:39 Uhr

Um 5 Uhr morgens machten sich am 30. April 2017 mehrere hundert Pilger von Bad Kleinkirchheim aus auf, um in das 32 km entfernte Arriach auf dem ökumenischen Bergeweg Körper und Seele zu stärken.Eingeladen hat die Evangelische Pfarrgemeinde Wiedweg-Bad Kleinkirchheim, die Kath. Pfarrgemeinde St.Peter ob Radenthein, die Evangelische Pfarrgemeinde Feld am See, die Katholische Kirche in Wöllan und die Evangelische Pfarrgemeinde Arriach, um die Gemeinsamkeit der Kirchen in der Ökumene den Teilnehmern näher zu bringen.Den Abschlussgottesdienst gestaltete Generalvikar Engelbert Guggenberger und Superintendent Manfred Sauer mit dem Schlussegen in der Evangelischen Pfarrkirche in Arriach.