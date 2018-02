Villach: Wenige Diebstähle auf der Piste

06.02.2018, 18:00 Uhr

Dank gezielter Prävention ist der Diebstahl von Wintersportgeräten im Bezirk sehr gering.

ARNOLDSTEIN/SATTENDORF (aju). Unbeaufsichtigt abgestellte Wintersportgeräte sind schnelle Beute – vor allem in der Ferienzeit.Der österreichische Versicherungsverband VVO und das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) warnen vor Ski-Diebstahl in den Wintersportgebieten.In Kärnten beläuft sich die Zahl der gestohlenen Wintersportgeräte auf 83 Stück. Das ist vergleichsweise wenig. Nicht zuletzt liegt das an der guten Prävention. Was gegen Ski-Diebstahl getan werden kann, erklären deshalb die Experten der Polizei.

Getrennt aufstellen

Prävention hilft



Wichtige Tipps

Skier markieren

Die Polizeiinspektion Sattendorf ist mit zwei anderen für die Gerlitzen zuständig. Sie raten vor allem Skier getrennt voneinander aufzustellen, um sie vor Diebstahl zu schützen. Ein großes Problem sehe man hier allerdings nicht. "Skier werden bei uns eher vertauscht, da viele schon auf Leihgeräte umgestiegen sind", so heißt es von der Polizeiinspektion Sattendorf.Im Bezirk Villach Land hingegen gab es 2017 rund acht Diebstähle von Wintersportgeräten. "Ich als Präventionist würde hier sagen, dass die Prävention schon hilft", sagt Bezirksinspektor Christian Pöschl. Infos zur richtigen Vorsorge gibt es hier auf dem Skipass der Polizei, der bei allen Skigebieten aufliegt. Am ehesten kommen aber immer noch Skier abhanden. Vor allem im freien Gelände ist die Gefahr hier höher.Um nicht unfreiwillig seiner Wintersportgeräte entledigt zu werden, gibt es einige Tipps zur Vorsorge. "Skier sollten nicht sorglos vor der Hütte platziert werden und man sollte seine Sportgeräte immer im Auge behalten", erklärt Pöschl. Zusätzlich sollten die Sicherheitsvorrichtungen wie Skikeller oder Skischuhschränke in den Unterkünften genutzt werden. "Es gibt auch spezielle Sicherungen wie Stahlkabel oder Fahrradschlösser, die angebracht werden können", sagt Pöschl.Werden Wintersportgeräte doch einmal gestohlen, sollte sofort die Polizei benachrichtigt werden. "Oftmals werden vorerst als gestohlen geglaubte Sportgeräte wieder aufgefunden, da diese verwechselt worden sind. Deshalb ist es auch nicht schlecht, seine Sportgeräte speziell zu markieren", erklärt Pöschl.