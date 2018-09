ASKÖ Volleyballerinnen mußten gehen

23.09.2018, 17:43 Uhr

Die Privathaftung

VILLACH. (Peter Tiefling). Die Volleyballerinnen des ASKÖ Villach beschreiten einen eigenständigen Weg. Die sportliche Arbeit war unter dem ASKÖ Dach nicht mehr zu bewerkstelligen und der finanzielle Einsatz für den ASKÖ Vorstand nicht mehr zu bewältigen."Wir sahen uns gezwungen, Sektionsleiter Andreas Burgstaller zu bitten, sich in die Eigenverwaltung zu begeben, denn unser sportlichen Aufgabenstellungen und Herausforderungen haben sich auseinandergelebt. Breitensport und Spitzensport sind nur schwer unter einem Dach umsetzbar", sagt Walter Simonitsch. Der Obmann sieht sich als Förderer des Breitensportes und seiner 12 Sektionen. „Die Entlassung in die Eigenverantwortung war dringend von Nöten, denn als Funktionär wird mit Privatvermögen gehaftet. Es bestand die Gefahr der finanziellen Schieflage beim ASKÖ Villach. Wir mussten auch die Sektion Basketball in die Eigenständigkeit verabschieden“, sagt Simonitsch.

die Trennung

sportlicher Auftrag

ZUR SACHE:

Sektionsleiter Andreas Burgstaller hat nach einigen Trennungsgesprächen, den Vorschlag als Auftrag angenommen. Der neue Verein ASKÖ Volleyball Villach wurde gegründet und ist nun voll aktiv. „Damit ist gewährleistet, dass unser sechs Damenteams, zwei Herrenmannschaften und die Mixed Hobbytruppe weiterhin Meisterschaft spielen können. Leider war nach der hervorragenden Nachwuchsarbeit, einer Bundesligamannschaft und 125 Mitgliedern unsere Sektion für den ASKÖ Villach nicht mehr administrierbar, so sind wir deren dringenden Wunsch nach Ausgliederung nachgekommen“, sagt Burgstaller.Seit Anfang Juni werden die Draustädter Volleyballerinnen in allen Meisterschaftsspielplänen unter ihrer neuen Teambezeichnung „Volley Eagles Villach“ geführt. Als Informationsplattform dient Facebook. Die Trainings finden wie gehabt, in der Villacher Sporthallen ( St. Martin, Lind, Richard Wagnerstraße) statt. „Wir wollen nicht mehr zurückblicken, sondern uns auf unsere neue Herausforderung konzentrieren. Hier gilt es sich für alle Teams sich in der neu aufgestellten Formation im Spielbetrieb zu behaupten und zu etablieren", sagt Burgstaller. All diese Aufgabenstellungen finden in den Trainingplänen des Coachduos Andrea Weiss und Kristina Thurner breiten Raum. Erster Bundesligaheimauftritt unter neuem Namen ist am 29. September (18 Uhr) in der Sporthalle Lind.Andreas Burgstaller (Obmann), Kristina Thurner (Obmann-Stv.),Dorette von Burg Schwarz (Schriftführerin), : Kurt Gärtner (Schriftführerin-Stv.), Heidi Heincz (Kassierin), : Andrea Weiss (Kassierin-Stv.).ASKÖ VOLLEYBALL VILLACH 1 und 2 (Landesliga), MIXED HOBBYSG VOLLEY EAGLES VILLACH 1(Bundesliga 2), SG VOLLEY EAGLES VILLACH 2 (Landesliga), VOLLEY EAGLES VILLACH 3 und 4, VOLLEY EAGLES VILLACH 5 und 6 (1. Klasse)Iva Kuvek, Andrea Weiss, Sarah Ducanovic, Lara Kummerer, Gerit Heincz, Kristina Thurner, Johanna Krall, Vaness Bebekajlo, Katarina Andrijevic, Nelly Feichter, Rebecca von Burg Schwarz, Veronica Bigi, Julia Vojinovic.29. Sept. (VC Hausmannstätten), 6. Oktober (VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt), 20. Okt. (Fidas Volleys Jennersdorf), 28. Okt. (VBC Raiffeisenbank Lipizzanerheimat Krottendorf), 3. Nov- (ATSC Wildcats Klagenfurt/2), 15. Dez. (UVC Holding Graz/2).