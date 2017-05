Derby gewinnen, Weg fortsetzen

05.05.2017, 10:30 Uhr

In Gmünd forciert Trainer Erich Knaller die Mischung von Jugend gepaart mit Routine.

In der Liga bleiben

GMÜND (Peter Tiefling). Jugend und Routine sind die Schlagwörter in Gmünd. Sonntag ist Union Lind zum Kärntner Liga Derby zu Gast.Als in der Winterpause Trainer Rudolf Schöhnerr vom ASKÖ Gmünd zum SV Spittal wechselte, machte sich der Gmündner Vorstand mit Obfrau Tamara Krammer auf Trainersuche. In Erich Knaller wurde genau der Mann gefunden, der ihren Vorstellungen entsprach. „Wir wollen mit der eigenen Jugend weiterhin in der Liga verbleiben und Perspektiven bieten“, sagt Krammer.

Der Trainer

Die Zukunft

ZUR SACHE:

Von der Obfrau ist zu erfahren, dass sich Knaller und Schönherr in ihrer Arbeitsweise sehr wohl unterscheiden.Dadurch hat es auch eine Umstellungsphase gegeben, die aber mit den Siegen (Lienz/1:0, ASV/3:0) beendet sein sollte. „Ein Derby hat eigene Gesetze. Die Niederlage (Lendorf/0:3) ist abgehakt, Sonntag besiegen wir Lind“, sagt Krammer. Knaller, der eher das schnelle Spiel in die Spitzen forciert und mit Pressing agiert, warnt vor den Drautalern. „Lind ist zwar Aufsteiger, aber keinesfalls zu unterschätzen.Petar Cumbo, Peter Stojanovic, Mario Zagler oder Torhüter Alexander Zagler haben Qualität. Ich werde aber trotzdem nicht auf unseren Nachwuchs vergessen. Möchte eine gutes Team aus Jugend und Routine formen und langfristig für Gmünd arbeiten“, sagt Knaller. Schon sichtbare Zeichen sind die Einsätze von Markus Pichorner, Michael Oberwinkler, Peter Wettengel und Marcel Schönherr.Hier stehen dem Gmündner Vorstand noch viele Vertragsverhandlungen ins Haus. Es soll der Kader gehalten werden. Besonders von Domenik Steiner hält Frau Krammer große Stücke.„Er zeichnet sich durch seine Technik, Zweikampfverhalten und unbändigen Siegeswillen aus. Gibt Runde für Runde mehr als 100 Prozent. Das soll aber nicht heißen, dass wir die Leistungen von Hannes Truskaller, Udo Gasser & Co. nicht auch zu schätzen wissen“, sagt die Obfrau.Etwas nachdenklich stimmt die Gmündner Chefin ihre erfolgreiche zweite Elf (1. Klasse A). „Es besteht die Gefahr, dass der eine oder andere Spieler auswärtige Angebote erhält und auf seinen längeren Weg in die Kärntner Liga Mannschaft verzichtet. Wir werden aber alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das Team zusammenzuhalten und zu fördern“.Gmünd gegen LindGmündSonntag, 16:30 Uhr2:2Erich Knaller (Gmünd), Peter Zagler (Lind)Erik HausottLuka Katholnig, Manuel KollerSportprofi 24, Marc Noisternig