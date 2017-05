Gailtalerinnen in 2. Damenbundesliga erfolgreich vertreten

05.05.2017, 08:00 Uhr

Wolfgang Wilscher ist mit Carinthians Spittal erfolgreich. Vier Gailtalerinnen kicken in seinem Team.



Die Herausforderung



Spittaler Gailtalerinnen

GAILTAL, SPITTAL (tiefli). Schon einige Trainerjahre hat der Hermagorer Wolfgang Wilscher auf seinem Buckel. Damentrainer war er bis vor Kurzem noch nie, ehe ihn eine persönliche Bitte in die Lieserstadt Spittal brachte."Vor einigen Monaten wurde ich von Hubert Bründler gebeten, das Training der Damenmannschaft Carinthians Spittal für ihn zu leiten. Hubert war schwer erkrankt. Ich sagte zu. Leider konnte Hubert seine Krankheit nicht besiegen und war vor wenigen Wochen verstorben. Ich habe ihm versprochen, den Damen auch weiterhin die Treue zu halten. Mein Wort gilt und zudem ist es eine schöne Herausforderung, Mädchen und Frauen zu trainieren", sagt Wilscher.Das Damentraining unterscheidet sich von dem der Herren nicht gravierend. Vielleicht wird dem Trainer mehr Sensibilität abverlangt und bei der Wortwahl wird auf mehr Geschmeidigkeit geachtet. Aber Härte, Ausdauer und Siegeswillen beweisen die Schützlinge von Trainer Wilscher Woche für Woche, dem Männerfußball ebenbürtig. „Einen ganz wichtigen Unterschied gibt es bei uns zum männlichen Geschlecht schon. Die Mädls bekommen keine Gage. Manchmal vielleicht die Frühstückskosten bei den Auswärtsfahrten. Dafür ziehe ich meinen Trainerhut vor meinen Damen“, sagt Wilscher.Eine zusätzliche Motivation für Wilscher ist das Gailtaler Damenquartett in seiner Elf. Mit den Hermagorerinnen Fiona Resch, Laura Santner, der Kötschacherin Viktoria Lederer und Katharina Knaller aus Techendorf kommt gleich mehr als ein Drittel der Spittaler Startformation aus der Wulfeniaregion.„Ich kann sehr stolz auf meine Gailtalerinnen sein. Fiona Resch wurde schon auf Abruf in die U17 Nationalmannschaft einberufen. Aber auch Laura, Viktoria und Katharina sind wichtige Pfeiler in unserem Spielaufbau“, sagt Wilscher, der zu den Trainingsfahrten seine Tochter Laura und Fiona Resch mit im PKW hat. Viktoria hat es da noch besser. Sie besucht das Sport BORG in Spittal und kann sich die Anreise sparen. Einzig Frau Knaller, beruflich als Masseurin in der Kuranstalt Weißbriach beschäftigt, reist dreimal wöchentlich solo über den Gailberg Richtung Goldeckstadion an. Einen Wunsch haben aber alle fünf Gailtaler des Tabellensiebenten der 2. Damenbundesliga gemeinsam. „Wir wollen einen Partnerverein finden, damit wir mit den Carinthians auch Bundesligaspiele in unserem Heimatbezirk austragen können“.

ZUR SACHE

Fiona Reschrechtes MittelfeldHAK VillachHermagorViktoria LedererLinke VerteidigungSport Borg SpittalKötschachLaura SantnerInnenverteidigungHLW HermagorPostranKatharina KnallerSechserMasseurinTechendorfWolfgang WilscherTrainerPostran.