Sowohl im Sieg, als auch bei Niederlage, ein Superteam 

11.10.2017, 18:18 Uhr

ZUR SACHE

Schwer, aber doch. So ist eben der Fußball. Letzte Saison konnte ich Siege mitfeiern, jetzt werde ich mit Niederlagen auf die Probe gestellt.Wir wollten keine finanziellen Abenteuer eingehen. Zudem haben unsere Spieler geschlossen um ihre Unterligachance gebeten.Auf alle Fälle. Dank ihnen spielen wir erstmals in der Unterliga. Manchmal ist es wichtig, ausgezeichnetes Vereinsklima über den großen sportlichen Erfolg zu stellen.Dem kann ich nur beipflichten. Natürlich verlieren wir nicht gerne. Die Unterliga ist trotz Niederlagen eine Entwicklungschance. Sie stärkt unser Team und gibt Zukunftsperspektive Hoffentlich werden wir bald mit dem ersten Saisonpunkten belohnt.Perfekt, wir halten trotz null Zähler zusammen. Es gibt keinen Frust. Wir sind im Sieg, wie in der Niederlage ein Superteam.Für uns im Vorstand schon. Ivan Timeus hat uns in die Unterliga geführt. Über eine Veränderung denken wir aktuell nicht nach.Wir sind immer am Sondieren. Eine Entscheidung gibt es nur im Einklang und Absprache mit Trainer und Kickern, denn wir sind ein Team, sowohl im Sieg, als auf in der Niederlage.Lieder bin ich kein Hellseher, aber unser Torjäger Rafael Rosenkranz kommt nach langwieriger Verletzungspause zurück, das gibt Hoffnung. Ich bitte die Fans, unser Team weiterhin zu unterstützen.Bernd Zerza2. Feber 1979Kötschachverheiratet: Gattin ConnySara und Laura (15. Oktober 2004)BautechnikerWandern, Biken, FußballOSK Kötschach/Unterliga West