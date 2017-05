Trotz Erfolgslaufs in Maria Gail: Trainer Freissegger hört auf

10.05.2017, 08:14 Uhr

Arnold Freissegger bestätigt der WOCHE, dass er die Fußballer von Maria Gail mit Saisonende verlassen wird.



Freissegger geht



Trainersuche beginnt



Showdown möglich

MARIA GAIL (Peter Tiefling). Vor zwei Saisonen kam Trainerfuchs Arnold "Nolte" Freissegger zum SV Maria Gail. Er hatte mit dem Vorstand glasklare und gleichlautende Vorstellungen: Meistertitel und Aufstieg in die 1. Klasse. Letzte Saison war Nolte noch an Bleiberg gescheitert. Heuer führt er mit den Villacher Vorstädtern die 2. Klasse C an. Nach Verlustpunkten gerechnet, mit fünf Zählern vor dem IFC Villach.Großen Anteil daran hat Freisseggers Torfabrik. 118 erzielte Treffer stehen zu Buche. Platz 2 in ganz Kärnten! Doch nun der Knaller: Freissegger hört auf. „Mit einem solchen Ergebnis und guter Zukunftsperspektive kann ich zu Saisonende meine Mannschaft getrost in andere Hände legen. Ich werde eine neue Herausforderung suchen, in der Unterliga oder Kärntner Liga.“ Maria-Gail-Obmann Harald Uggowitzer bestätigt: "Ja, es stimmt. Arnold wird uns auf eigenen Wunsch zu Saisonende verlassen."Wir werden einen Trainer finden, der den Weg der Jugend mit uns weitergehen wird", sagt Uggowitzer. Auf große Zukäufe wollen die Maria Gailer auch im Falle des aufstiegs in die 1. Klasse verzichten. Eher geht die Planung in Richtung einer zweiten Mannschaft. „Wir wollen unseren U-18-Kickern weiterhin eine Perspektive bieten“, sagt der Obmann.Doch nun gilt es, die Konzentration auf die restlichen Spiele zu lenken: "Wir müssen den Vorsprung auf den IFC halten und dürfen in den nächsten vier Runden keinen Zähler abgeben", sagt Uggowitzer. Denn sonst könnte es – vorausgesetzt, der IFC gewinnt seine kommenden Spiele – in der letzten Runde im direktem Duell zum großen Showdown kommen. "Da könnte dann sogar noch das Torverhältnis schlagend werden", sagt Freissegger.

Erfolgreiche Schützen



Stichwort Torverhältnis: Die 118 erzielten Tore sind "kein Pappenstiel. Ich bin stolz, Teil dieses Teams zu sein und bei dessen Zusammensetzung mitgearbeitet zu haben“, sagt Sektionsleiter Christian Karitnig. Besonders seine Torjäger Fabian Raab (27 Saisontreffer), Ivan Krnjic (18), Franz Übleis (21) und Alexander Ertl (11) präsentierten sich beim jüngsten 7:2-Auswärtssieg über Afritz wieder in Schusslaune. Das Sturmquartett soll in der kommenden Saison unbedingt gehalten werden.