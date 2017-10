Strein konzentriert sich auf Kerngeschäft

16.10.2017, 16:40 Uhr



Verlässlicher Partner

"Wir freuen uns sehr, mit der PBS Gruppe einen verlässlichen Partner gefunden zu haben", sagt Ingomar Strein, der das Unternehmen bereits in dritter Generation führt. Das Einzelhandelsgeschäft in der Italiener Straße wird weiterhin von der Familie Strein betrieben. In den nächsten Monaten wird das gesamte Gebäude modernisiert und das Angebot im Shop erweitert. Neben dem klassischen Papeterie- und Bürobedarfsartikeln wird in Zukunft vermehrt auf Geschenke und Gadgets sowie auf die persönliche Beratung gebaut. Auch Bücher werden in Kürze bei Strein erhältlich sein.