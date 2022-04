Sonja Hecke hat in ihrem Garten gerne auch bunte Mitbewohner, die nicht alltäglich sind. Besonders angetan hat ihr es etwa die wunderschöne Taglilie.

VILLACH. „Leider gibt es heuer noch Nachtfrost, außerdem ist es recht trocken – sonst könnte ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt schon viel mehr Blumen zeigen“, sagt die Villacherin Sonja Hecke bei unserem Besuch in ihrem Garten Mitte März. Trotzdem gibt es schon einige bunte Ecken mit Lenzrosen, Krokusse oder Frühlingsiris. „In ein paar Wochen wird es hier schon ganz anders aussehen, dann sind in der Wiese etwa Wildtulpen oder Narzissen zu sehen.“ Für Blumen hat sich die Pensionistin schon immer interessiert, viel Wissen hat ihr der Schwiegervater beigebracht. „Er war wissenschaftlicher Leiter im Alpengarten und hat mir die Wichtigkeit der Artenvielfalt erklärt. Man sollte immer viele verschiedene Pflanzen setzen. Vor allem für Anfänger ist das ideal, man weiss nie so genau, was im eigenen Garten wächst“, sagt Hecke.

Den Frost abwarten

Die Frühlingsblüher hat Hecke bereits im Herbst gesetzt. Jetzt kümmert man sich um die Sommerblüher. Die sind, mit Ausnahme der mehrjährigen Lilien, nicht frostsicher. In den kommenden Wochen setzt Hecke unter anderem Lilienzwiebeln und Dahlien sowie Begonienknollen. Frost darf dann keiner mehr sein. Ihren Gartenboden reichert Hecke nur mit Kompost an. Was Hecke wichtig ist: Andere Hobbygärtner zu motivieren, auch mal andere Blumen auszuprobieren. „Es gibt so eine große Vielfalt, aber die meisten haben immer die gleichen Blumen. Die selteneren Exemplare sind etwas teurer, dafür hat man dann vielleicht etwas weniger dafür, aber etwas Besonderes.“ Heckes Lieblingsblume ist die Taglilie. „Vor rund 20 Jahren habe ich in Amerika Samen ersteigert. Das war die Grundlage für meine eigenen Züchtungen, inzwischen sind das sicher um die tausend Pflanzen geworden.“ Außergewöhnliche Tulpen bezieht Hecke auch gerne aus Holland, etwa von Fluwel.

Jungpflanzenmarkt

Auch im Villacher Regenbogenland ist Hecke für die Blumen zuständig. Hier setzt sie gerne Bienenfreundliche Pflanzen an: Leberblümchen, Primel, Astern, Storchschnäbel, Helenium oder Katzenminze. Schon vormerken: Am Samstag, 7. Mai, ab 10 Uhr findet wieder der Jungpflanzenmarkt statt. „Das Regenbogenland steht für Pflanzenliebhaber immer offen. Wir nehmen auch gerne ehrenamtliche Mitarbeiter auf“, so Hecke.