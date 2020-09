bortad, bauchad, bärig - die Harleys sind im Anflug

Man hat von den vergangenen Jahren die Bilder vom Arneitz im Kopf: der Parkplatz voll mit Harleys und Standeln, Besucher noch und nöcher. Auf der Straße durchgehende Convoys den ganzen Tag, das Brummen der Motoren hört nie auf. Am Straßenrand sitzen die Zuschauer und Genießer aus weit und fern in Dreierreihen auf mitgebrachten Klappstühlen und werden nicht müde, die vorbeiziehenden Maschinen und Fahrzeuge aller Art zu bewundern und zu bestaunen.

Im Zelt beim Arneitz abends laute Rockmusik gemischt mit dem Gemurmel der Gäste im brechend vollen Zelt.

Heuer? Heuer im Coronajahr ist alles anders - und trotzdem schön. Die eingefleischten Harleyfahrer sind im Anflug, aber noch im kleinen Kreis. Sympathisch, ruhig und trotzdem vorhanden. Bortad und bauchad wie fast immer - für Nicht Kärntner bärtig und mit Bauch ;-)

Abstand halten ist kein Problem, Verkehrschaos gibts keines, Polizeiunterstützung braucht man nicht und trotzdem tut sich was und das ist gut so. Wir müssen einfach zukünftig Wege finden, Coronaregeln in den Alltag einfließen zu lassen, dass vieles wieder möglich ist und alle trotzdem ihren Spaß verbunden mit Sicherheit haben - denke, die Harleys beim Arneitz zeigen vorbildhaft, wie es geht kann......