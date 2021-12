Der Treffpunkt der Frauen lädt ein zu einem Erzählnachmittag am Mittwoch 12. 1. 2022 um 14:30 Uhr in den Hyrenbachsaal in der Hohenheimstraße 3 in Villach.

VILLACH. Die weihnachtlichen Festtage sind vorbei, die guten Vorsätze zum Neuen Jahr verblassen, schon streckt der Alltag seine Fühler nach uns aus. "Da tut es gut, innezuhalten und auf vergnügliche Weise Atem zu holen", sagt die Erzählerin Gudrun Rathke, die am 12. Jänner um 14:30 Uhr (sofern es die aktuellen Covid-19-Regeln zulassen) in den Treffpunkt der Frauen kommt. Im Gepäck hat sie einen bunten Strauß an Geschichten und Märchen aus der weltweiten Überlieferung. Rathke: "Solche aus den Zeiten der Anfänge und solche, in denen gewitzt und ungewöhnlich der Aufbruch gewagt wird und Neues beginnen. Frank und frei erzählt entfalten die Geschichten ihre ganze Lebendigkeit, berühren und erheitern und machen Mut aufs Neue." Nach dem Ohrenschmaus stärken Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, für Spenden steht ein Körbchen bereit.