2021 wurde pandemiebedingt mit Konzertabsagen beendet. Nun hofft man aber wieder auf Veranstaltungen, etwa am 22. Jänner.

VILLACH. Der Kulturhof:villach blickt dem neuen Jahr zum Trotz voller Zuversicht entgegen und startet mit einem Programm voller kultureller Highlights. Noch im Jänner wagt derKulturhof:villach eine Reanimation mit Paul Plut, der mit düsterem Dialekt-Gospel die

Verflochtenheit von Leben und Tod, Vorbestimmtheit und Widerstand, Verderbnis und

Mitgefühl zeigt. Paul Plut, den man bereits von den Indie-Bands Viech und Marta kennt, ist

mit seinem neuen Album "Ramsau am Dachstein nach der Apokalypse" unterwegs und

macht im Kulturhof:villach Halt. Sein zweites Album umfasst zehn Lieder, in denen er kritische

und gleichzeitig liebevolle Einblicke hinter die Alpenidylle gewährt.

Kärntner Folk-Pop

Zuvor zeigt uns "Little Lakes", ein Kärntner Folk-Pop Duo, dass es nur zwei Menschen mitInstrumenten braucht, um Stimmungswelten zu erschaffen, die das Publikum tief berühren. Beginn des Konzertes ist um 19:30 Uhr im Kulturhof:villach, Lederergasse 15. Bitte frühzeitig kommen, da die 2G-Kontrollen Zeit benötigen. Tickets: https://ntry.at/paulplut_Kulturhofvillach

oder verbindlich reservieren unter

office@kulturhofvillach.at oder +43 699 15088177

Die Veranstaltung findet unter den geltenden Covid-19 Schutzmaßnahmen statt. Derzeit gilt

2G (Genesen / Geimpft) sowie Maskenpflicht. Die Maske darf zur Konsumation von

Getränken am Sitzplatz abgenommen werden.

Der Kulturhof:villach bittet alle Besucher die bis dahin geltenden Regelungen zu

beachten und beim Einlass ihren 2G-Nachweis in Kombination mit einem amtlichen

Lichtbildausweis bereit zu halten.