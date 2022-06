Der Klimawandel hat einen Einfluss auf unsere Wälder. Villachs Bezirksforstinspektor Thomas Holzfeind im Interview.

VILLACH. Mit seinem Team (dieses ist für die Einhaltung des Forstgesetzes zuständig) betreut Holzfeind rund 83.000 Hektar Wald in der Region Villach – der Bezirk hat kärntenweit den höchsten Waldanteil. Wie sieht er den Wald in Kärnten, vor allem seine Zukunft? „Generell wirkt sich der Klimawandel im Alpenraum noch stärker aus als global gesehen. Neben den steigenden Temperaturen werden auch Extremwetterereignisse zum Problem. Flachwurzelnde Baumarten wie die Fichte tun sich damit schwer. Noch ist die Fichte bei uns die am häufigsten vertretene Baumart, das wird sich in ferner Zukunft ändern“, betont Holzfeind. In der Forstwirtschaft gibt es lange Produktionszeiträume. „Die Bäume, die wir heute pflanzen, werden wir erst in ca. 100 Jahren ernten. Daher müssen wir jetzt schon auf „klimafitte“ Bäume setzen. Vom heutigen Standpunkt aus gesehen sind das die Tanne, Eiche oder Edellaubhölzer. Das heißt, der Wald der Zukunft wird im Herbst bunter, aber im Winter kahler aussehen.“ Auch die Holzindustrie, welche derzeit noch sehr vom Nadelholz abhängig ist, wird sich umstellen müssen. Holzfeind: „Beim Laubholz gibt es bei der Verarbeitung noch Herausforderungen, die zu lösen sind.“

Waldbrände

Die Nachhaltigkeit von Holz ist in Österreich nach wie vor gegeben. „Es wächst mehr Holz nach, als genutzt wird. Daran ändert auch so ein großer Waldbrand wie im vergangenen Jahr auf der Rax nichts. In diesem Ausmaß sind wir das in Österreich nicht gewohnt, es könnte aber – in Verbindung mit Trockenperioden – auf jeden Fall zunehmen. „Neben wirtschaftlichen Aspekten bietet der Wald auch Schutz vor Naturgefahren, er wirkt klimaausgleichend, reinigt Luft und Wasser, ist Lebensraum für Wildtiere und dient als Erholungsort für zahlreiche Waldbesucher. Daher ist es wichtig, das Verständnis der Bevölkerung für den Wald zu stärken“, schließt Holzfeind.

Waldlabor

Übrigens: In Villach gibt es auch ein eigenes Waldlabor. Hier testet die Stadt Bäume für den Klimawandel. In Zusammenarbeit mit der Bezirksforstinspektion hat die Stadt ein Projekt ausgearbeitet, das sich an der natürlichen Waldgesellschaft orientiert und für zukünftige klimatische Voraussetzungen gut gerüstet sein sollte.