Villach bietet zu Weihnachten und zum Jahreswechsel Möglichkeiten für Corona-Tests.

VILLACH. Auch an den Feiertagen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel wird es in Villach möglich sein, PCR-Corona-Tests zu machen. Die drei Testcontainer – sie befinden sich auf dem Hauptplatz, dem Nikolaiplatz und dem Draubodenparkplatz – bieten folgende Öffnungszeiten an:

Freitag, 24. Dezember bis Sonntag, 26. Dezember: alle drei Container 9-13 Uhr

Freitag, 31. Dezember: alle drei Container 9-13 Uhr

Samstag, 1. Jänner 2022: Nikolaiplatz nur für Antigentests (9-13 Uhr), Draubodenparkplatz PCR- und Antigentests (8-13 Uhr), Hauptplatz geschlossen.

An den Werktagen zwischen den Feiertagen gelten an allen drei Standorten die normalen Öffnungszeiten.Insgesamt wurden bisher bei den Villacher Containern mehr als 155.000 Antigen- und PCR-Tests durchgeführt. Mit knapp 80.000 Stück entfallen die meisten Tests auf den Nikolaiplatz-Container. In Summe wurden doppelt so viele Antigen- wie PCR-Tests gemacht.

Impfberatung

Auch das Service der Impfberatung wird in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr fortgesetzt.Noch immer gibt es viele Fragen, oft auch Unsicherheiten und Ängste, was die Impfung

von Kindern betrifft. "Es ist verständlich, dass sich Eltern sorgen, nicht zuletzt ob der

enormen Informationsflut, die zusätzlich für Irritationen sorgt", sagt

Gesundheitsreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Daher hat sie vor

einem Monat die Impfberatung im Rathaus initiiert um für Aufklärung zu sorgen.

Auch nach den Weihnachts-Festtagen

Durch Auf- und Erklärung wird Sicherheit geschaffen. „Wir haben mit erfahrenen Kinderärztinnen und Kinderärzten diese eigene Beratung einmal pro Woche ins Leben gerufen, die bereits sehr gut angenommen wird“, sagt Sandriesser. Der Service wird auch in der Woche nach den Weihnachtsfesttagen angeboten. ACHTUNG: Ab Mittwoch, den 29. Dezember, und ab dann im Neuen Jahr dann immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten, wird die Beratung ausschließlich nach telefonischer Anmeldung abgewickelt

Terminvergabe ab sofort: +43 42 42 / 205 1133

Beratungsstunde „Kinder und Corona-Impfung“

Ab 29. Dezember jeden Mittwoch, 17 bis 18 Uhr

Rathaus, Raum „Ideenschmiede“: Eingang 1, 3. Stock, ZI. 327

Einlass nur nach Terminvereinbarung