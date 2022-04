Sommer, Sonne, Sonnenschein: Mit haarloser Haut in die heiße Jahreszeit starten und auch den Urlaub ohne lästiges Rasieren genießen - Alexandrina Krulla macht es in der "Beauty Lounge alexa" in Villach möglich.

VILLACH. Eine Haut wie Samt und Seide. Makellos, glatt – und haarlos. Ein ewiges Schönheitsideal, das seit Jahrhunderten die verschiedensten Methoden der Haarentfernung kursieren lässt. Von denen jedoch viele nur kurzfristige Ergebnisse bringen. Denn: Nur das Licht schafft eine langfristige Haarreduktion.

Haut bleibt intakt

"Da 'Asclepion Laser Technologies' seinen modernen Laser 'MeDioStar' speziell auf die Epilation ausrichtete, schont diese Behandlung die Haut und schöne Ergebnisse sind sogar bei großen Partien – wie etwa dem Rücken oder den Beinen – schnell sichtbar", weiß Alexandrina Krulla, Inhaberin der "Beauty Lounge alexa" in Villach. Und so einfach geht’s: Das Licht dringt in die Haut ein, wird vom Melanin des Haares absorbiert und in Wärme umgewandelt. Diese Wärme zerstört sowohl die Haarwurzel als auch den sogenannten Wulst. Die umliegende Haut bleibt unberührt intakt.

Haarlos in den Sommer - mit dem "MeDioStar" geht das kurz und schmerzlos.

Foto: Beauty Lounge alexa

hochgeladen von Mirela Nowak-Karijasevic

Kurz & schmerzlos

"Wichtig zu wissen ist außerdem, dass permanente Haarreduktion nie mit nur einer Behandlung zu erreichen ist", betont Krulla. Wie viele Sitzungen für eine komplette Epilation notwendig sind, hängt von Körperpartie und Hauttyp ab. Im Durchschnitt muss die Behandlung acht- bis zehnmal wiederholt werden. Die einzelnen Behandlungen sind kurz und so gut wie schmerzlos. Am Rücken dauert sie sogar weniger als zehn Minuten. Und der Einsatz lohnt sich: Zahlreiche klinische Studien belegen, dass Haare nach einer vollständigen Behandlung mit dem Laser nur langsam und sehr fein nachwachsen.

Unterschiedliche Wachstumsphasen

Die Photoepilation erreicht die Haare nur in ihrer Wachstumsphase – doch wachsen nie alle Härchen gleichzeitig. Um Haare also nicht nur langfristig, sondern auch flächendeckend zu entfernen, muss die Behandlung einige Male wiederholt werden. "Haare reagieren unterschiedlich auf das Licht: Menschen mit dunklen Haaren – also mit viel Melanin – zeigen die besten Resultate. Bei sehr hellen Haaren muss im Einzelfall entschieden werden, wie die Behandlung anschlägt", wissen die Fachleute in der "Beauty Lounge alexa". Für Menschen mit sehr dunkler Haut (Hauttypen V, VI) eignen sich Laser, die sehr lange Pulse aussenden, wie eben der "MeDioStar".

Alexandrina Krulla ist Inhaberin der "Beauty Lounge alexa" in Villach

Foto: Beauty Lounge alexa

hochgeladen von Mirela Nowak-Karijasevic

Was ist außerdem zu beachten?

Zwischen den Behandlungen muss jeweils eine Pause von sechs bis sechs Wochen eingelegt werden. Für ein ideales Ergebnis ist weiters wichtig, anschließend konsequent Sonnenschutz aufzutragen. Nebenwirkungen wie Rötungen verschwinden innerhalb weniger Tage, wobei eine leichte Krustenbildung bei einigen Behandlungen zum Heilungsprozess gehört.

Termin vereinbaren

Ein Laser ist ein hochmodernes, anspruchsvolles System, das nur in die Hände von geschultem Fachpersonal gehört, das die gesetzlich geforderte Sachkunde besitzt. Wer also einen (fast) haarlosen Sommer verbringen möchte, sollte schnell noch einen Termin für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren.

Foto: Beauty Lounge alexa

hochgeladen von Mirela Nowak-Karijasevic

Beauty Lounge alexa, Alexandrina Krulla

Khevenhüllergasse 15

9500 Villach

Tel.: 0664/948 14 52

www.beautylounge-alexa.at

Khevenhüllergasse 159500 Villach