VILLACH (bm) Mehr als 70 Veranstaltungen an 15 Locations in der Innenstadt. Das alles bietet das Co-Festival, welches am Sonntag bei einem gemütlichen Picknick im Villacher Stadtpark eröffnet wurde. Das Festival sei ein großes Experiment, "geboren aus der Notwendigkeit nach Kunst & Kultur," so Simone Dueller, die zusammen mit ihrem Mann das Festival initiiert und organisiert hat. "Es ist ein schönes Gefühl zu sehen, wie die vielen KünstlerInnen zusammenarbeiten." Ebenso als Experiment gestaltete sich die Eröffnung: Die Kulturschaffenden haben sich nicht selbst vorgestellt, sondern erzählten, welche der anderen vielen Veranstaltungen sie besuchen wollen. Für die Musik sorgte "Franz von Austria"