Ein 83-jähriger PKW-Lenker aus Villach lenkte heute um 13.22 Uhr seinen PKW auf der St. Magdalener Straße im Stadtgebiet von Villach in Fahrtrichtung Chemiestraße.

VILLACH. Bei dem dort befindlichen unbeschrankten Bahnübergang missachtete er das Rotlicht und kollidierte infolge rechtwinklig mit einem mit geringer Geschwindigkeit gleichzeitig durchfahrenden Güterzug. Der PKW wurde zur Seite geschleudert und schwer beschädigt.

Keine Verletzten



Verletzt wurde dabei niemand. Durch die Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.