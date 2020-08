Die Stadt Villach hebt ab Freitag dietemporäre Maskenpflicht wieder auf.



VILLACH. Wie bereits in Aussicht gestellt, wird die Stadt Villach die abendliche MNS-Maskenpflicht (täglich ab 21 Uhr) vorzeitig aufheben. Sie wird ab Freitag und bis auf Weiteres nicht mehr gelten.

Vorzeitig aufgehoben



Ursprünglich wären bis einschließlich Sonntag im öffentlichen Raum der Innenstadt Masken zu tragen gewesen. Nun wird diese Vorsichtsmaßnahme vorzeitig aufgehoben. Damit reagiert die Stadt auf die Tatsache, dass es seit Tagen keine neuen Covid19-Fälle gibt, die mit den Infektionen rund um eine Gartenparty und einen gastronomischen Betrieb in der Innenstadt in Verbindung gebracht werden können.

Stadt mit den geringsten Covid19-Fällen



Dies und der weitgehend eingesetzte Hausverstand der Bevölkerung hättenes ermöglicht, dass Villach (Stand: Mittwoch, 12. August) die wenigsten Covid19-Fälle der zehn größten österreichischen Städte zu verzeichnen hat. „Wir müssen gemeinsam alles daran setzen, dass dies auch so bleibt“, erklärt die Stadtregierung und appelliert an die Villacher Bevölkerung: „Bleiben Sie so wachsam wie bisher. Halten Sie Abstand und meiden Sie unnötige Menschenansammlungen. Sie tun dies für sich selbst und für andere.“