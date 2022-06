Villachs Blumenschmuck-Wettbewerb spiegelt die sensationellen gärtnerischen Bemühungen der „grünen“ Talente im gesamten Stadtgebiet. Attraktive Preise winken.

VILLACH. Viele private Gärten in Villach stehen bereits seit Wochen in schönster Blütenpracht. Wer sich noch kurzfristig dazu entschließt, am Blumenschmuck-Wettbewerb der Stadt Villach teilzunehmen, sollte sich beeilen: Am kommenden Donnerstag, 30. Juni, endet nämlich die Anmeldefrist. “Der beliebte Wettbewerb hat eine lange Tradition“, sagt Stadtgrün-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. “Dass es in den Gärten, auf den Terrassen und Balkonen üppig und farbenprächtig blüht, grünt und sprießt, ist auch eine attraktive Aufwertung unserer gesamten Stadt und ein wertvoller Beitrag zu einem guten Stadtklima.“ Nicht nur Wirtshäuser, Hotels, Bauernhöfe und öffentliche Gebäude nehmen an der Wertung teil. Selbstverständlich sind auch die vielen privaten Haus- und Wohnungsbesitzer eingeladen, sich mit ihrer erfolgreichen phantasievollen Grün-Arbeit im Garten und rund ums Haus am Wettbewerb zu beteiligen.“

Biodiversität

Weil die Stadtgrün-Referentin besonders großen Wert auf biologische Artenvielfalt legt, wurden auch die Kategorien Naturgarten und Vertikalbegrünung in den Wettbewerb aufgenommen. Katholnig: “Villach ist eine sehr grüne Stadt, Biodiversität ist uns sehr wichtig. Auch nicht ganz so rigoros gezähmte Grünoasen sind besonders wertvolle Mosaiksteine für den Klimaschutz und die Artenvielfalt.“ Anmelden zum Villacher Blumenschmuck-Wettbewerb, der mit der Blumenolympiade des Landes Kärnten nicht ident ist, kann man sich noch bis zum 30. Juni 2022. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden mit attraktiven Preisen belohnt und entsprechend gewürdigt.

Weiter Infos unter villach.at/blumenschmuck