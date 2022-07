Veldener Künstler Manfred Pichler eröffnete vergangene Woche in Villach seine Ausstellung "Schatten 1". Alle Besucher zeigten sich begeistert.

VILLACH. Am vergangenen Freitag eröffnete der Veldener Künstler Manfred Pichler im Beisein von Superintendenten Manfred Sauer und Veldens Kulturobfrau Margit Heissenberger seine Ausstellung „Schatten 1“ im Markushof in Villach. Manfred Pichler, der auch unter “AmOs“ bekannt ist, ist ein Fotograf mit den Genen eines Zeichners und Malers. Mit scheinbar leichter Hand und poetischer Inspiration erschafft er Bilder, die Menschen berühren und bewegen. Die Themen sind nah bei uns, wie Liebe, Lust, Leid und Tod. „Ich will mit den Themen nicht beruhigen, sondern sie haben einen herben Charakter, teils harte Wahrheiten und sie beugen sich keiner Mode", so der Künstler.

Ausdrucksstark

Aber nicht nur mit seinen ausdrucksstarken Bildern konnte man sich auseinandersetzen, auch seine kritischen Beiträge zum politischen Geschehen zauberten so manches Schmunzeln, aber auch ehrliche Betroffenheit auf die Gesichter der zahlreich erschienenen Ehrengäste. Heissenberger zeigt sich über die authentische und kämpferische Kunst begeistert. „Früher habe ich die Realität abgebildet, bei meinen neueren Arbeiten mache ich durch digitales Bearbeiten von Abbildern und Sinnbildern sog.Strukturbilder, in denen das ursprünglich Abgebildete oder Dargestellte oft nicht mehr zu erkennen ist“, so der Künstler auf Fragen der Anwesenden.