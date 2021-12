Ein hinterhältiger Diebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag in einer Wohnung in Villach. Bestohlen wurde eine Seniorin.

VILLACH. Am 22. Dezember gegen 14 Uhr, wurden einer 80-jährigen Frau aus Villach in deren Wohnung von einer unbekannten Bettlerin zwei Goldarmbänder mit einem Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Unbekannte hatte an der Wohnung geläutet und um Bekleidung gebettelt. Während die 80-jährige in einem Schlafzimmerkasten nach Kleidung suchte und der Unbekannten den Rücken zuwandte, wurden die beiden Armbänder aus einer Nachttischlade gestohlen.

Polizei bittet um Hinweise

Täterbeschreibung: Frau, ca. 45 – 55 Jahre, ca. 155 – 165 cm groß, korpulenter Körperbau, dunkelbraune lange Haare, schwarze Kleidung.